Волонтеры из Ставропольского края пострадали при атаке ВСУ на Запорожье

Фото: телеграм-канал "Балицкий Евгений"

Волонтеры из Ставропольского края были ранены при атаке украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.

По его словам, волонтеры с множественными осколочными ранениями, в том числе головы и грудной клетки, доставлены в мелитопольскую больницу. Их состояние оценивается как тяжелое.

Балицкий уточнил, что волонтеры везли гуманитарную помощь детям Запорожской области. Он также заявил, что взял ситуацию на свой контроль.

Ранее в результате атаки БПЛА в Ростовской области возник пожар в частном доме, там же загорелись и оставленные рядом автомобили. Пожар также начался в селе Крым на территории производственного предприятия. Об этом сообщал врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

По словам Слюсаря, в хуторе Крюков Куйбышевского района падение беспилотника привело к повреждению нескольких строений. Так, в семи жилых домах и школе были выбиты стекла, посечены фасады и кровля.

