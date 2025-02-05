Возгорание резервуара с остатками нефтепродуктов произошло на Кубани из-за атаки БПЛА

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар начался после падения обломков беспилотника на резервуар с остатками нефтепродуктов в Каневском районе Кубани. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале.

"В станице Новоминской Каневского района обломки БПЛА упали на резервуар с незначительными остатками нефтепродуктов. Начался пожар, ему присвоен второй ранг сложности", – написал он.

Кондратьев уточнил, что на месте происшествия работают специальные службы, к тушению огня привлечены 55 человек и 19 единиц техники. Пожар был локализован, согласно предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Ранее, в ночь на 3 февраля, атаке беспилотников также подверглась Астраханская область. Украинские силы пытались атаковать различные объекты региона, в том числе топливно-энергетического комплекса. При падении одного из дронов началось возгорание.