Возгорание началось после атаки БПЛА в Астраханской области

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Украинские войска попытались атаковать Астраханскую область при помощи беспилотников в ночь на 3 февраля. При падении одного из дронов началось возгорание. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин в своем телеграм-канале.

Он не уточнил, где именно произошел пожар, отметив только, что под атаку БПЛА попали различные объекты на территории региона, в том числе топливно-энергетического комплекса.

Средства противовоздушной обороны (ПВО) отработали в штатном режиме. В результате произошедшего никто из местных жителей не пострадал, подчеркнул Бабушкин.

В аэропорту Астрахани продолжают действовать временные ограничения на прием и вылет самолетов. Кроме того, аналогичные меры введены в аэропортах Казани, Нижнекамска, Саратова и Ульяновска.

Ранее в результате атаки дрона ВСУ на поселок Малиновка под Белгородом погиб мужчина. От полученных травм он скончался до приезда бригады скорой помощи.