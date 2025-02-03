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03 февраля, 04:39

Транспорт

Ограничения введены в аэропортах Астрахани, Казани, Нижнекамска, Саратова и Ульяновска

Фото: 123RF/lightpoet

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Астрахани, Казани, Нижнекамска, Саратова и Ульяновска. Об этом рассказал в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Данные меры были введены для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. Сейчас экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Ранее такие же ограничения вводились в аэропорту Волгограда. Спустя чуть более двух часов ограничения были сняты. При этом информации о посадках на запасных аэродромах в период их действия не приводилось.

Между тем временные ограничения на прилет и вылет самолетов уже вводились в ульяновском аэропорту.

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