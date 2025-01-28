"Аэродинамика": аэропорты Кубани поддерживают штат для готовности возобновить работу

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Аэропорты в Краснодарском крае продолжают поддерживать укомплектованность кадрового состава и организовывать тренировки сотрудников, чтобы поддерживать готовность к открытию после соответствующего решения. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу компании "Аэродинамика", которая является оператором хабов Краснодара, Анапы и Сочи.

Некоторое время назад в социальных сетях начали распространяться сообщения о возможном скором возобновлении работы аэропортов на юге страны. Поводом для этого послужил тот факт, что компании, которые обслуживают воздушные хабы, опубликовали свыше 150 вакансий в закрытых аэропортах Анапы, Краснодара, Геленджика, Симферополя и Ростова-на-Дону. Кроме того, сотрудники потребовались открытой воздушной гавани в Сочи.

На работу в этих аэропортах ищут инспекторов по досмотру, кинологов, грузчиков, водителей спецтехники, а также операторов видеонаблюдения и сопровождающих для маломобильных пассажиров.

Собеседники агентства подчеркнули, что тренировки и обучения проводятся для сохранения навыков и компетенций персонала. Их организовывали на протяжении всего периода действия ограничений.

"Часть специалистов проходит стажировки в аэропорту Сочи, применяя все навыки на практике. Также мы поддерживаем укомплектованность всего кадрового состава аэропортов Краснодар и Анапа, регулярно объявляя вакансии на освободившиеся должности, а также готовим специалистов целевым образом в рамках федерального проекта "Профессионалитет", – обратили внимание представители компании.

Они также отметили, что обновление вакансий ведется на регулярной основе. Таким образом удается оптимизировать выдачу объявлений на сайтах по поиску работы.

Росавиация закрыла 11 аэропортов на юге России 24 февраля 2022 года. Ограничения действуют в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте.

Владимир Путин указывал, что главным критерием при решении вопроса об открытии аэропортов на юге России является обеспечение безопасности пассажиров. По его словам, министерству обороны страны было поручено постоянно анализировать ситуацию. В конечном итоге именно это ведомство должно будет принять решение об открытии авиагаваней.

