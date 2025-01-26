Ограничения на прием и выпуск ВС в аэропорту Ижевска сняты

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Временные ограничения, которые вводились на прием и выпуск воздушных судов (ВС) в аэропорту Ижевска, сняты. Об этом в своем телеграм-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Решение об отмене этих ограничений было принято в 07:30 по московскому времени, уточнил он. Необходимость в их введении объяснялась обеспечением безопасности полетов гражданских судов.

Утром 26 января ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов, помимо авиагавани в Ижевске, действовали в Казани. Причины для приостановки работы аэропортов были идентичными. Тем не менее авиагавань в Казани снова начала принимать и выпускать самолеты с 07:00 по московскому времени.

Ранее свою работу дважды останавливал аэропорт Пулково. Это было связано с необходимостью очистки взлетно-посадочной полосы от снега и восстановления коэффициента сцепления взлетно-посадочной полосы.

Во время действия первых ограничений на запасных аэродромах приземлились 33 самолета, которые летели в Санкт-Петербург. В первую очередь, они останавливались в авиагаванях Москвы. При этом в самом Пулково были задержаны около 50 рейсов.

