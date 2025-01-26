Временные ограничения введены в аэропортах Ижевска и Казани

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Временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов введены в аэропортах Ижевска и Казани. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

По его словам, работу авиагаваней приостановили для обеспечения безопасности полетов самолетов.

"Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет", – написал Кореняко.

24 января временные ограничения вводились в аэропорту Уфы в 12:15 по московскому времени. Эти меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов самолетов, уточняли представители аэропорта.

При этом ранним утром авиагавань уже вводила ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Но спустя несколько часов Росавиация отменила введенные меры.

