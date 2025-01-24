Ограничения на полеты введены в аэропорту Уфы

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Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Уфы. Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

В данный момент воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы.

Ограничения на полеты также продолжают действовать в аэропортах Казани, Нижнекамска, Пензы, Самары и Саратова. В Татарстане и Самарской области объявлена угроза атаки БПЛА.

Ранее ночью аналогичные ограничения вводились в работу столичных аэропортов Домодедово, Внуково и Жуковский на фоне отражения атаки беспилотников, летевших в сторону Москвы. Позже ограничения на полеты были сняты.