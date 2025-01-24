Средства ПВО ликвидировали беспилотники в Саратовской области

Фото: министерство обороны РФ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали беспилотники противника над территорией Саратовской области. Об этом сообщил глава региона Роман Бусаргин.

"Пострадавших и повреждений предварительно нет", – написал губернатор в своем телеграм-канале.

Этой ночью сразу несколько российских регионов подверглись атаке украинских беспилотников. Дроны были уничтожены средствами ПВО в Рязанской, Тульской, Воронежской, Ростовской областях.

В Рязани обломки сбитого БПЛА упали на частный жилой дом, в результате чего там вспыхнул пожар. Огонь удалось быстро потушить, никто не пострадал. Еще один беспилотник был уничтожен в небе над Курском, его фрагменты повредили четыре домовладения.

Кроме того, Сергей Собянин сообщал об уничтожении нескольких беспилотников на подлете к Москве. Воздушные цели удалось сбить в городских округах Коломна, Раменский, Подольск, Щелково, а также в Троицком административном округе.

На данный момент угроза атаки беспилотников объявлена на территории Татарстана и Самарской области. Жителей этих регионов призвали по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.