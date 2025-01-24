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02:07

Мэр Москвы

Собянин: летевший к Москве БПЛА уничтожен в городском округе Щелково

Фото: министерство обороны РФ

Сергей Собянин заявил, что средства ПВО Минобороны сбили в городском округе Щелково беспилотник, летевший на Москву. Об этом мэр столицы написал в своем телеграм-канале.

Мэр добавил, что сотрудники экстренных служб работают на месте происшествия.

Ранее Собянин сообщил об отражении атаки БПЛА в городских округах Коломна и Раменский. Позже стало известно об уничтожении двух беспилотников в городском округе Подольск, а также еще одного дрона – в Троицком административном округе.

В связи с прилетами БПЛА временные ограничения были введены на работу столичных аэропортов Домодедово, Жуковский и Внуково. Все три воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы.

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