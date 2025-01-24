Собянин: летевшие к Москве БПЛА уничтожены в городском округе Подольск

Фото: министерство обороны РФ

Сергей Собянин сообщил, что в ночь на пятницу, 24 января, средства ПВО уничтожили в городском округе Подольск еще два беспилотника, летевших в направлении Москвы.

"Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", – написал мэр в своем телеграм-канале.

Ранее Собянин заявил, что российские силы ПВО отразили атаку нескольких беспилотников, летевших на столицу, в городских округах Коломна и Раменский. Предварительно установлено, что пострадавших и разрушений нет.

Временные ограничения были введены на работу аэропортов Домодедово и Жуковский – обе воздушные гавани не принимают и не отправляют рейсы. Ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.