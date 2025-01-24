Силы ПВО уничтожили беспилотники над Рязанской областью

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Средства ПВО и РЭБ уничтожили несколько беспилотников над территорией Рязанской области. Об этом рассказал губернатор региона Павел Малков в своем телеграм-канале.

Предварительно, в результате воздушной атаки никто из местных жителей не пострадал. Специалисты проводят оценку материального ущерба.

Вечером 23 января подразделения ПВО уничтожили всего 49 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над Курской, Брянской, Белгородской областями и Крымом.

Кроме того, еще один вражеский беспилотник был уничтожен на границе Липецкой и Курской областей. Обломки БПЛА упали в поле в Воловском округе.