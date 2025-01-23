ПВО сбила беспилотник на границе Липецкой и Курской областей

Фото: министерство обороны РФ

Средства ПВО обнаружили и подавили беспилотник на границе Липецкой и Курской областей. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем телеграм-канале.

Глава региона уточнил, что вражеский дрон упал в поле в Воловском округе. На место уже выехали представители оперативных служб. Жертв и разрушений в результате произошедшего нет.

Вечером 23 января дежурные средства ПВО уничтожили 49 украинских беспилотников над Курской, Брянской, Белгородской областями и Крымом. БПЛА были уничтожены в период с 19:00 до 22:00.

Ранее мужчина пострадал в результате атаки украинского беспилотника по движущемуся автомобилю на участке дороги Бессоновка – Орловка в Белгородской области. Его госпитализировали с баротравмой и множественными осколочными ранениями.