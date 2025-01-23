Четыре беспилотника уничтожены ночью над Белгородской областью

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Дежурные средства ПВО уничтожили за ночь четыре украинских беспилотника над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Власти региона пока не сообщали о последствиях атаки. Информация о возможных пострадавших или каких-либо последствиях на земле не приводится.

Накануне оперативный штаб Белгородской области принял решение о переселении жителей села Терезовка Шебекинского городского округа в связи со сложной обстановкой.

Вечером 21 января мужчина пострадал в результате атаки украинского беспилотника по движущемуся автомобилю на участке дороги Бессоновка – Орловка в Белгородской области. Его госпитализировали с баротравмой и множественными осколочными ранениями.