Ограничения введены в аэропортах Казани, Нижнекамска, Пензы, Самары и Саратова

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Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Казани, Нижнекамска, Пензы, Самары и Саратова. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Он подчеркнул, что ограничения введены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Угроза атаки беспилотников объявлена на территории Татарстана и Самарской области. Жителей этих регионов призвали по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.

Этой ночью аналогичные ограничения также вводились в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский на фоне отражения нескольких атак БПЛА в Подмосковье.

Спустя некоторое время ограничения сняли. В период их действия на запасных аэродромах совершили посадку 6 самолетов.