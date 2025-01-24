Обломки БПЛА упали на частный дом в Рязани

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

В результате воздушной атаки на Рязань обломки сбитого дрона упали на частный дом. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Рязанской области Павел Малков.

По словам главы региона, на месте произошел пожар, который был оперативно потушен. При возгорании никто не пострадал. Малков поручил оказать жильцам дома всю необходимую помощь.

Рязанская область подверглась атаке вражеских беспилотников в ночь на 24 января. Средства ПВО уничтожили несколько дронов над территорией региона. Предварительно, пострадавших нет.

Еще один беспилотник был сбит на границе Липецкой и Курской областей. БПЛА упал в поле в Воловском округе. На место уже выехали представители оперативных служб.