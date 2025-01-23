Более 20 тысяч абонентов остались без света в Запорожье

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Более 20 тысяч абонентов остались без света в подконтрольном ВСУ Запорожье после уничтожения объекта энергетической инфраструктуры, сообщил в своем телеграм-канале глава областной военной администрации Иван Федоров.

Также теплоснабжения лишились еще 17 тысяч жильцов и объекты критической инфраструктуры – котельные, учреждения здравоохранения и соцзащиты, уточнил он.

Федоров добавил, что на местах ЧП работают все службы, к ликвидации последствий присоединились и волонтеры.

Ранее без электричества остались жители шести населенных пунктов Волоконовского района Белгородской области в результате атаки украинского FPV-дрона. Атака беспилотника привела к повреждению линии электропередачи. Из-за этого пострадали жители сел Борисовка, Нового и Коновалово, а также хуторов Давыдкин, Плотовка и Плотвянка.

Кроме того, газоснабжение было временно отключено в поврежденном двухэтажном жилом доме во Льгове Курской области после обстрела со стороны ВСУ. Всем жителям предложили разместиться в ПВР, однако они предпочли расселиться по родственникам. Помимо этого, в ряде домов выбиты окна и незначительно посечены стены.

