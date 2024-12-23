Аварийные отключения света введены в Киеве и ряде областей Украины

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Аварийные отключения электроэнергии были введены в Киеве, а также в Сумской, Черниговской, Кировоградской и Полтавской областях Украины, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на энергохолдинг "ДТЭК".

По словам представителей компании, энергетики уже приступили к работам, чтобы ликвидировать эти проблемы.

Ранее Киев обратился к пяти соседним странам с запросом об импорте электроэнергии. Объем потенциальных поставок мог превысить 13,4 тысячи мегаватт в час. Энергия должна была импортироваться с территории Польши, Румынии, Словакии, Венгрии и Молдавии.

На этом фоне западные СМИ сообщили, что Украина не смогла организовать защиту энергетических объектов, поэтому этой зимой стране грозят "суровые и смертоносные морозы". Журналисты указали, что Запад еще в феврале советовал Украине построить сооружения для защиты электрических подстанций, но этого так и не было сделано.

