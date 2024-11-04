Newsweek: на Украине появятся города-призраки из-за отсутствия электричества

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Города-призраки могут появиться на Украине этой зимой. Такое заявление сделал геополитический аналитик, бывший военный ВСУ Виктор Коваленко в интервью журналу Newsweek.

Эксперт считает, что предстоящая зима станет самой сложной для Украины с февраля 2022 года. Он отметил, что украинцев ожидают холода из-за проблем в энергосистеме страны, а нанесенный электроподстанциям ущерб настолько серьезен, что они не смогут быть отремонтированы в ближайшем будущем, а некоторые из них никогда не будут восстановлены.

"Следует ожидать, что жизнь в некоторых мегаполисах, таких как Запорожье и Харьков, может остановиться зимой Это приведет к образованию городов-призраков, массовым перемещениям жителей, а также обострению нехватки продовольствия и риску гибели людей из-за морозов", – высказался он.

Украинский лидер Владимир Зеленский боится политически не пережить отопительного сезона, сообщала ранее сенатор Совфеда Ольга Епифанова. По ее словам, энергетика Украины может не пережить зиму, так как синоптики обещают аномально холодный сезон.

По данным СМИ, предстоящая зима может быть самой суровой для Украины за все время на фоне дефицита энергоресурсов и плохого психологического состояния местного населения.