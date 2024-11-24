The Times: Украина не может защитить энергосистему, ей грозят смертельные морозы

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Украина не смогла организовать защиту энергетических объектов, поэтому этой зимой стране грозят "суровые и смертоносные морозы". Об этом сообщает британская газета The Times.

Как сообщают журналисты, Запад еще в феврале советовал Украине построить сооружения для защиты электрических подстанций, но этого так и не было сделано. В связи с этим, по версии издания, страна стала "уязвимой" перед зимой.

Ранее СМИ сообщали, что Украина столкнулась с острой нехваткой электроэнергии на фоне неудач на поле боя. Так, длительные отключения электричества могут сделать города страны непригодными для жизни уже в ближайшие месяцы, что приведет к серьезному оттоку населения, отмечалось в материале.

Такая ситуация может повлечь за собой появление в стране городов-призраков без электричества. По словам бывшего военного ВСУ Виктора Коваленко, предстоящая зима станет самой сложной для Украины с февраля 2022 года.

Он объяснил, что украинцев ожидают холода из-за проблем в энергосистеме страны, а нанесенный электроподстанциям ущерб настолько серьезен, что они не смогут быть отремонтированы в ближайшем будущем, а некоторые из них никогда не будут восстановлены.

