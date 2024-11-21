В Киеве были введены аварийные отключения электричества

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В Киеве и некоторых областях Украины ввели аварийные отключения электричества, пишет RT со ссылкой на украинский энергохолдинг "ДТЭК".

Известно, что под ограничения подпали Днепропетровская и Одесская области.

Ранее жители Одессы перекрыли одну из городских улиц в знак протеста на фоне отсутствия электричества в их районе. По информации местных СМИ, у некоторых горожан уже несколько дней нет света в домах. Причем другой небольшой части жителей временно возобновляли подачу электричества, но ненадолго.

До этого журналисты также писали, что Украина столкнулась с острой нехваткой электроэнергии на фоне неудач на поле боя. Так, длительные отключения электричества могут сделать города страны непригодными для жизни уже в ближайшие месяцы, что приведет к серьезному оттоку населения, отмечалось в материале.

Такая ситуация, в свою очередь, повлечет за собой появление в стране городов-призраков без электричества. По словам бывшего военного ВСУ Виктора Коваленко, предстоящая зима станет самой сложной для Украины с февраля 2022 года.

Он объяснил, что украинцев ожидают холода из-за проблем в энергосистеме страны, а нанесенный электроподстанциям ущерб настолько серьезен, что они не смогут быть отремонтированы в ближайшем будущем, а некоторые из них никогда не будут восстановлены.