ТАСС: жители Одессы перекрывают городские улицы из-за отсутствия света

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Жители Одессы на Украине перекрыли одну из городских улиц в знак протеста из-за отсутствия электричества в их районе. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на местные издания.

По информации СМИ, в некоторых домах в Одессе света нет уже два с половиной дня. Небольшой части горожан при этом возобновляли подачу электричества, однако это продлилось всего три часа.

Глава Центра исследования энергетики Украины Александр Харченко заявил, что восстановление энергосистемы Одесской области может занять до двух с половиной недель, а в отдельных регионах страны такой процесс займет целый месяц.

Российские военные ранее поразили инфраструктуру военных аэродромов и объекты энергетики военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.

Как уточнили в Минобороны РФ, удар был нанесен оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России.