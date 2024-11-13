ВС РФ поразили инфраструктуру военных аэродромов и объекты энергетики ВПК Украины

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные за сутки поразили инфраструктуру военных аэродромов и объекты энергетики военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом рассказали в министерстве обороны России.

"Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, используемым для работы предприятий военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 139 районах", – говорится в сообщении.

Как уточнили в оборонном ведомстве, удар был нанесен оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ.

Средствами противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты три управляемые авиационные бомбы Hammer, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 85 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Ранее ВС РФ также поразили объекты энергетической инфраструктуры, снабжавшие ВПК Украины. Кроме того, российские войска нанесли удары по скоплению живой силы и военной техники ВСУ в 146 районах.

До этого ВС РФ поразили базу с топливом, расположенную неподалеку от Одессы, и аэродром Староконстантинов в Хмельницкой области.