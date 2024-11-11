WSJ: города Украины могут стать непригодными из-за нехватки электроэнергии

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Украина столкнулась с острой нехваткой электроэнергии на фоне неудач на поле боя. Длительные отключения электричества могут сделать города страны непригодными для жизни уже в ближайшие месяцы, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

Такое развитие событий приведет к еще более серьезному оттоку населения, подчеркнули журналисты. При этом, по данным СМИ, недостаток электроэнергии является "серьезным испытанием" для властей страны еще и потому, что это обстоятельство привело к нарушению работы большого числа предприятий.

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко выступил с жалобами на то, что нынешние украинские власти не принимают никаких мер для восстановления электрогенерации на фоне ее острой нехватки.

В свою очередь, украинский лидер Владимир Зеленский подчеркнул, что в связи со значительной потерей генерации электроэнергии в стране он озаботился альтернативными вариантами ее получения, в том числе солнечной энергией. Так, было принято решение оборудовать солнечными панелями с системами хранения энергии все общественные здания до конца 2025 года.

