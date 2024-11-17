Украина отключила 7 из 9 ядерных реакторов АЭС

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Только два из девяти ядерных реакторов трех украинских АЭС работают на полную мощность, следует из заявления Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которое цитирует РИА Новости.

Утром 17 ноября на всей территории страны была объявлена воздушная тревога на фоне сообщений о взрывах в Киеве, Закарпатской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Винницкой, Одесской, Днепропетровской и других областях. В связи с этим Минэнерго Украины заявил о введении экстренных отключений электроэнергии.

"Утром выходную мощность в диапазоне от чуть более 40% до более чем 90% от максимального уровня снизили на шести из девяти реакторов, работающих на трех украинских АЭС", – заявили в МАГАТЭ.

Накануне автоматическая система отключила высоковольтную линию "Днепровская" за Запорожской атомной электростанции. До этого специалисты выявили утечку воды на одном из реакторов.

Неполадки обнаружили в системе поддержки насоса теплоносителя реактора. Для проведения ремонта необходимо было снизить давление в первом контуре до атмосферного уровня.