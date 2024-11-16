Высоковольтная линия "Днепровская" отключена на ЗАЭС

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Автоматическая система отключила высоковольтную линию "Днепровская" за Запорожской атомной электростанции. Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале ЗАЭС.

"Собственные нужды АЭС запитаны от линии 330 киловольт "Ферросплавная -1". Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано. Персонал готов к реагированию", – уточняется в публикации.

Ранее специалисты выявили утечку воды на одном из реакторов Запорожской АЭС. Неполадки обнаружили в системе поддержки насоса теплоносителя реактора. Для проведения ремонта необходимо было снизить давление в первом контуре до атмосферного уровня.

Никаких непосредственных проблем для ядерной безопасности не было, отметили в МАГАТЭ. Позже микротрещина была устранена.