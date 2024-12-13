Украина запросила импорт электроэнергии после массированного удара ВС РФ

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После нанесения массированного удара ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины Киев обратился к пяти соседним странам с запросом об импорте электроэнергии. Объем потенциальных поставок может превысить 13,4 тысячи мегаватт в час, сообщается в телеграм-канале энергетической компании "Укрэнерго".

Энергия будет импортироваться в течение суток с территории Польши, Румынии, Словакии, Венгрии и Молдавии, уточнили в компании. При этом в отдельные часы мощность поставок может достигать 1 098 мегаватт.

Местные власти в регионах сообщили, что в настоящий момент на территории Львовской области без света остаются 481 тысяча абонентов. При этом в Тернопольской области электроэнергии нет у половины потребителей региона.

Ранее экстренные отключения света произошли в Киеве, а также на остальной территории страны. Специалисты уже начали принимать меры для минимизации последствий произошедшего.

