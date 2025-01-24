Угроза атаки БПЛА объявлена в Татарстане и Самарской области

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Угроза атаки беспилотников объявлена на территории Татарстана и Самарской области. Предупреждение было опубликовано в приложении МЧС России.

Жителей этих регионов призвали по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.

Ранее обломки сбитого беспилотника упали на частный жилой дом в Рязани, в результате чего там начался пожар. Огонь быстро потушили, при возгорании никто не пострадал.

Еще один беспилотник уничтожили над Курском. При падении его фрагментов повреждения получили четыре дома. Кроме того, из-за повреждений на электропроводах ряд улиц остался без света.