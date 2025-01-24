Ограничения в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский сняты

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

В период действия ограничений на запасных аэродромах совершили посадку 6 самолетов, из них четыре выполняли рейсы во Внуково, два – в Домодедово.

Временные ограничения на полеты были введены в московских аэропортах в ночь на 24 января.

Этой же ночью Сергей Собянин сообщил об отражении нескольких атак вражеских беспилотников. Сначала стало известно об уничтожении БПЛА в городских округах Коломна и Раменский. Позже два беспилотника сбили в городском округе Подольск и еще один в Троицком административном округе. Кроме того, силы ПВО уничтожили дрон, летевший на Москву, в городском округе Щелково.