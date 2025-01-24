Семь беспилотников уничтожены за ночь в Ростовской области

Фото: министерство обороны РФ

Средства ПВО уничтожили прошедшей ночью семь беспилотников на севере Ростовской области. Об этом рассказал врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

Дроны были сбиты в Миллеровском, Тарасовском и Шолоховском районах области. Предварительно, пострадавших и каких-либо разрушений на земле нет.

Ранее российские подразделения ПВО сбили несколько вражеских беспилотников на территории одного из городских округов Воронежской области. При падении обломков одного дрона в многоквартирном доме было повреждено остекление.

Еще два беспилотника уничтожили этой ночью над территорией Тульской области. Разрушений и пострадавших в результате воздушной атаки не выявлено.