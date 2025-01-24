Росавиация сняла ограничения на работу аэропорта Уфы

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Росавиация сняла временные ограничения на прием и выпуск самолетов, которые действовали в аэропорту Уфы, сообщила пресс-служба авиагавани.

Данные меры вводились в целях обеспечения безопасности полетов. Снять их было решено в 12:30 по местному времени, то есть в 10:30 по московскому времени. В настоящий момент аэропорт Уфа вернулся к работе в штатном режиме.

Ранее ограничения на прием и выпуск самолетов также были сняты в аэропорту Самары (Курумоч). Они действовали с 05:05 до 08:00 по московскому времени и тоже были связаны с обеспечением безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Ночью аналогичные ограничения вводились в работу столичных аэропортов Домодедово, Внуково и Жуковский на фоне отражения атаки беспилотников, летевших в сторону Москвы. Позже ограничения на полеты были сняты.

