Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Самары

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Ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Самары (Курумоч) сняты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

По его словам, это произошло в 08:00 по московскому времени.

Временные ограничения вводились в аэропорту Самары в 05:05. Они были связаны с обеспечением безопасности полетов гражданских воздушных судов. Аналогичная мера вводилась в аэропортах Казани, Нижнекамска, Пензы и Саратова.

До этого была объявлена угроза атаки беспилотников на территории Татарстана и Самарской области. Жителей этих регионов призвали по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.