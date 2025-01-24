Ограничения в аэропортах Пензы, Саратова и Ульяновска сняты

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Пензы, Саратова и Ульяновска, сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

"Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов", – отметил он.

В ночь на 24 января ограничения также были введены в воздушных гаванях Уфы, Казани и Нижнекамска. Кроме того, ограничения коснулись столичных аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский.

Российским силам ПВО удалось сбить шесть украинских БПЛА в небе над Московской областью, а также один дрон противника над Москвой. Сергей Собянин уточнял, что средства ПВО сработали в городских округах Коломна, Раменское, Подольск и Щелково Московской области, а также в ТиНАО столицы.