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24 января, 07:31

Происшествия

ПВО уничтожила ночью 121 беспилотник над регионами РФ

Фото: министерство обороны РФ

Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 121 украинский беспилотник над территорией России в ночь на 24 января. Об этом заявили в Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, вражеские дроны были уничтожены над следующими регионами:

  • Брянская область – 37 беспилотников;
  • Рязанская область – 20 беспилотников;
  • Курская область – 17 беспилотников;
  • Саратовская область – 17 беспилотников;
  • Ростовская область – 7 беспилотников;
  • Московская область – 6 беспилотников;
  • Белгородская область – 6 беспилотников;
  • Воронежская область – 3 беспилотника;
  • Тульская область – 2 беспилотника;
  • Орловская область – 2 беспилотника;
  • Липецкая область – 2 беспилотника;
  • Крым – 1 беспилотник;
  • Москва – 1 беспилотник.

Ночью Сергей Собянин сообщал об отражении атак нескольких беспилотников, летевших в сторону Москвы. Дроны были сбиты в городских округах Коломна, Раменский, Подольск, Щелково и в Троицком административном округе Москвы. Сотрудники спецслужб работают на месте происшествия.

В Курске при падении обломков БПЛА повреждения получили четыре дома. Кроме того, ряд улиц остался без света из-за повреждений электропроводов. В Рязани фрагменты дрона также упали на частный жилой дом, вызвав пожар. Огонь удалось быстро потушить, никто не пострадал.

При падении обломков в Воронежской области было повреждено остекление в одном из многоквартирных домов. В Тульской, Ростовской и Саратовской областях обошлось без пострадавших и каких-либо разрушений на земле.

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