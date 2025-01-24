ПВО уничтожила ночью 121 беспилотник над регионами РФ

Фото: министерство обороны РФ

Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 121 украинский беспилотник над территорией России в ночь на 24 января. Об этом заявили в Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, вражеские дроны были уничтожены над следующими регионами:

Брянская область – 37 беспилотников;

Рязанская область – 20 беспилотников;

Курская область – 17 беспилотников;

Саратовская область – 17 беспилотников;

Ростовская область – 7 беспилотников;

Московская область – 6 беспилотников;

Белгородская область – 6 беспилотников;

Воронежская область – 3 беспилотника;

Тульская область – 2 беспилотника;

Орловская область – 2 беспилотника;

Липецкая область – 2 беспилотника;

Крым – 1 беспилотник;

Москва – 1 беспилотник.

Ночью Сергей Собянин сообщал об отражении атак нескольких беспилотников, летевших в сторону Москвы. Дроны были сбиты в городских округах Коломна, Раменский, Подольск, Щелково и в Троицком административном округе Москвы. Сотрудники спецслужб работают на месте происшествия.

В Курске при падении обломков БПЛА повреждения получили четыре дома. Кроме того, ряд улиц остался без света из-за повреждений электропроводов. В Рязани фрагменты дрона также упали на частный жилой дом, вызвав пожар. Огонь удалось быстро потушить, никто не пострадал.

При падении обломков в Воронежской области было повреждено остекление в одном из многоквартирных домов. В Тульской, Ростовской и Саратовской областях обошлось без пострадавших и каких-либо разрушений на земле.