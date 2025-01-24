Ограничения на прием и отправку рейсов вновь введены в аэропорту Уфы

Фото: телеграм-канал "Аэропорт "Уфа"|UFA airport"

Временные ограничения на прием и отправку самолетов введены в аэропорту Уфы. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов самолетов, уточнили представители аэропорта.

"Рейсы будут выполняться после снятия ограничений", – предупредили в пресс-службе воздушной гавани.

Ранее в 07:05 по московскому времени были введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Уфы. Но в 10:30 Росавиация отменила введенные меры.

До этого ограничения на прием и выпуск самолетов также были сняты в аэропорту Самары (Курумоч). Они действовали с 05:05 до 08:00 по московскому времени и тоже были связаны с обеспечением безопасности полетов гражданских воздушных судов.

