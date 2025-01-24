Фото: depositphotos/mike_kiev

Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропортах Казани и Нижнекамска (Бегишево). Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Это произошло в 10:30 по московскому времени. По словам Кореняко, ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов самолетов. Из-за принятых в аэропортах мер на запасные аэродромы отправились три воздушных судна, которые летели в Казань.

"Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет", – подчеркнул представитель Росавиации.

Временные ограничения вводились в аэропорту Казани и Нижнекамска в 05:05 по московскому времени. Аналогичная мера вводилась в аэропортах Самары, Пензы и Саратова. Однако через некоторое время ограничения сняли.

В 07:05 по московскому времени были введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Уфы. Но в 10:30 Росавиация отменила введенные меры.

