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24 января, 15:06

Транспорт

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Уфы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ограничения на прием и отправку самолетов сняты в аэропорту Уфы. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Это произошло в 17:00 по местному времени (15:00 по московскому. – Прим. ред.). Теперь же аэропорт работает в штатном режиме.

Временные ограничения вводились в аэропорту Уфы в 12:15 по московскому времени. Эти меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов самолетов, уточняли представители аэропорта.

При этом ранним утром авиагавань уже вводила ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Но спустя несколько часов Росавиация отменила введенные меры.

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