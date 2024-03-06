06 марта, 19:06Транспорт
Хуснуллин заявил о планах по обновлению семи аэропортов юга РФ до 2030 года
Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
Обновление семи аэропортов, в том числе в Сочи и Краснодаре, запланировано в регионах Азово-Черноморского кластера до 2030 года. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин во время совещания по развитию юга РФ и Приазовья, сообщает ТАСС.
Ранее Владимир Путин призвал сделать отдых на юге страны более доступным. С его слов, речь идет о Крыме, Севастополе, Краснодарском крае, Ростовской области, Адыгее и новых регионах РФ. Президент указал, что как можно больше россиян должны отдыхать по доступным ценам и с высоким комфортом.
До этого лидер РФ заявил о создании к 2030 году на озере Байкал нового круглогодичного курорта с нулевым уровнем загрязнения. Он уточнил, что принцип "ноль загрязнения" подразумевает полное отсутствие отходов и неочищенных стоков в водоем.
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