04 марта, 13:30Туризм
Популярные направления для отдыха на мартовских выходных назвали в АТОР
Москва стала одним из самых популярных направлений для отдыха на мартовские длинные выходные, рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Также многие путешественники планируют отправиться на Кавказские Минеральные воды и в Краснодарский край.
Среди зарубежных направлений лидируют ОАЭ, Таиланд, Египет и Турция. Туроператоры сообщают, что в 2024 году из-за большого количества выходных спрос на поездки вырос на 10–15%.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
- Туристические образовательные программы запустили в столице
- Столичные гостиницы в январе приняли на 16% больше гостей, чем в 2019 году