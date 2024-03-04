Популярные направления для отдыха на мартовских выходных назвали в АТОР

Москва стала одним из самых популярных направлений для отдыха на мартовские длинные выходные, рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Также многие путешественники планируют отправиться на Кавказские Минеральные воды и в Краснодарский край.

Среди зарубежных направлений лидируют ОАЭ, Таиланд, Египет и Турция. Туроператоры сообщают, что в 2024 году из-за большого количества выходных спрос на поездки вырос на 10–15%.

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