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27 февраля, 07:15

Технологии

В Центре диагностики и телемедицины рассказали об использовании органов-фантомов

В Центре диагностики и телемедицины рассказали об использовании органов-фантомов

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Столичная медицина становится более технологичной, в частности, благодаря российским разработкам. Так, в обучении будущих врачей помогают специальные симуляторы – фантомы. Еще несколько лет назад такие устройства закупали за границей, теперь в Москве есть и собственный аналог.

Врачи отрабатывают практику на копиях органов – фантомах В лаборатории Центра диагностики и телемедицины есть фантомы нескольких видов: щитовидной и молочных желез, печени, лица, сосудов и нервов. В будущем здесь планируют изготовить модели почки и брюшной полости.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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