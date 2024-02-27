В Центре диагностики и телемедицины рассказали об использовании органов-фантомов

Столичная медицина становится более технологичной, в частности, благодаря российским разработкам. Так, в обучении будущих врачей помогают специальные симуляторы – фантомы. Еще несколько лет назад такие устройства закупали за границей, теперь в Москве есть и собственный аналог.

Врачи отрабатывают практику на копиях органов – фантомах В лаборатории Центра диагностики и телемедицины есть фантомы нескольких видов: щитовидной и молочных желез, печени, лица, сосудов и нервов. В будущем здесь планируют изготовить модели почки и брюшной полости.

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