"Робокошки" выполнили более 30 тыс задач в столичных больницах за три месяца

Одна из инновационных разработок, которую уже оценили и врачи, и пациенты в московских больницах, – "робокошки". За три месяца работы в больницах они успели выполнить уже более 30 тысяч различных задач. Робот-курьер с кошачьими ушами не только подскажет, как пройти до нужного специалиста, но и даст советы о здоровье и поможет с вещами.

Что еще умеют медицинские ассистенты? И где в столице можно встретить инновационных помощников? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.