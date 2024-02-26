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26 февраля, 07:45

Технологии

"Робокошки" выполнили более 30 тыс задач в столичных больницах за три месяца

"Робокошки" выполнили более 30 тыс задач в столичных больницах за три месяца

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Одна из инновационных разработок, которую уже оценили и врачи, и пациенты в московских больницах, – "робокошки". За три месяца работы в больницах они успели выполнить уже более 30 тысяч различных задач. Робот-курьер с кошачьими ушами не только подскажет, как пройти до нужного специалиста, но и даст советы о здоровье и поможет с вещами.

Что еще умеют медицинские ассистенты? И где в столице можно встретить инновационных помощников? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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