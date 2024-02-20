Один из крупнейших фармацевтических заводов Москвы производит на своих линиях десяток форм лекарственных препаратов, которые поставляются в медучреждения столицы по офсетным контрактам. Так, Московский эндокринный завод вложил более миллиарда рублей в расширение своих лабораторий, получив при этом гарантированный сбыт лекарств.

По словам заместителя генерального директора по правовым вопросам ФГУП "Московский эндокринный завод" Екатерины Барановой, такая форма сотрудничества с городскими учреждениями здравоохранения выгодна предприятию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.