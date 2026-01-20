Эксперт Лихачева: ограблению Лувра способствовал "инсайт" со стороны музея

Фото: 123RF.com/olyasolodenko

Ограбление Лувра не могло произойти без "инсайта" со стороны сотрудников учреждения. Об этом заявила российский музейный работник и искусствовед Елизавета Лихачева.

Телеканал TF1 ранее опубликовал кадры с камер видеонаблюдения в музее. На них видно, как один из грабителей вскрывает с помощью инструментов витрину, затем разбивает ее руками и достает драгоценности. После этого злоумышленники разбивают еще одну витрину и также забирают украшения.

"Очевидно, что грабители тщательно к этому готовились; вероятно, был инсайт изнутри музея. Без этого, я думаю, ограбление было бы невозможно", – приводит слова Лихачевой ТАСС.

По ее мнению, возможный сговор сотрудников музея и грабителей не исключен, но скорее всего преступники просто случайно столкнулись с "болтливым музейным работником".

Ограбление Лувра произошло 19 октября 2025 года. Из музея были похищены драгоценности Наполеона III. Преступникам потребовалось всего 4 минуты, чтобы вынести броши, тиары и ожерелья. Ущерб оценили в 88 миллионов евро.

Генеральная инспекция выявила серьезные проблемы в работе систем безопасности Лувра. Например, окно в Галерее Аполлона было плохо защищено с 2003 года. После инцидента французское министерство культуры сообщило о планах по усилению безопасности на территории музея.

В рамках расследования были задержаны 5 человек. Спустя некоторое время двоим были официально предъявлены обвинения, а остальные подозреваемые были освобождены. Позже власти Франции арестовали еще 4 подозреваемых.