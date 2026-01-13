Форма поиска по сайту

13 января, 16:25

Происшествия
Parisien: во Франции нашли гараж, куда сначала увезли украденные из Лувра драгоценности

Фото: ТАСС/EPA/YOAN VALAT

Французские правоохранители нашли гараж, в который злоумышленники сначала отвезли украденные из Лувра драгоценности. Об этом пишет газета Parisien.

По данным издания, гараж расположен в районе Обервилье в северном пригороде Парижа.

"На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как два водителя встали перед гаражными боксами. Видно, как две фигуры любуются драгоценностями и передают их из рук в руки на протяжении нескольких секунд", – говорится в материале.

При этом злоумышленники несколько раз возвращались в гараж, а в ночь на 23 октября заметили камеры видеонаблюдения. После этого они скрыли свои лица и уехали из гаража на белом Citroen Berlingo.

Один из подозреваемых возвращался в гараж 23 и 25 октября, чтобы увезти оттуда скутеры и оставленное имущество. Другой регулярно приезжал на эту парковку вплоть до 30 октября.

Правоохранители обыскали гараж, однако там не нашли ни драгоценностей, ни транспортных средств злоумышленников.

Ограбление Лувра произошло 19 октября 2025 года. Из музея были похищены драгоценности Наполеона III. Преступникам потребовалось всего 4 минуты, чтобы вынести броши, тиары и ожерелья. Ущерб от кражи оценили в 88 миллионов евро.

Генеральная инспекция выявила серьезные проблемы в работе систем безопасности Лувра. В частности, окно в Галерее Аполлона было плохо защищено с 2003 года. После инцидента министерство культуры Франции сообщило о планах по усилению безопасности на территории музея.

В рамках расследования были задержаны 5 человек. Спустя некоторое время двоим были официально предъявлены обвинения, а остальные подозреваемые были освобождены. Позже власти Франции арестовали еще 4 подозреваемых.

Новости мира: заказчиком ограбления Лувра мог быть иностранец

происшествияза рубежом

