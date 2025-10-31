В Лувре появятся новые средства безопасности до конца года

Фото: ТАСС/АР/Julia Demaree Nikhinson

На территории Лувра до конца 2025 года появятся новые средства безопасности. Об этом рассказала министр культуры Франции Рашида Дати.

"Будут установлены барьеры против таранных атак, а также системы защиты от незаконного проникновения", – цитирует ее телеканал TF1.

Министр привела выдержки из доклада, который подготовили в рамках административного расследования ограбления Лувра. В них указано, что протоколы безопасности устарели, а риск краж и проникновений был недооценен.

Об ограблении Лувра стало известно 19 октября. Сообщалось, что вооруженные злоумышленники разбили окна, украли ювелирные изделия, после чего скрылись с места преступления. Прокуратура Парижа рассматривает две основные версии: кражу по заказу или для отмывания денег.

Сумма ущерба составила 88 миллионов евро. Министр культуры Франции Рашида Дати заявила, что на ограбление злоумышленники потратили всего четыре минуты.

На следующий день после происшествия охранники Лувра отказались выходить на работу. Персонал потребовал от руководства музея объяснений о мерах по усилению безопасности.

Двух подозреваемых в ограблении полиция задержала 26 октября. Один из них характеризовался как опытный налетчик, второй специализировался на квартирных кражах. Сначала на допросах они хранили молчание, но позже частично признали свою вину.

Через несколько дней, 30 октября, стало известно, что полиция задержала пятерых человек по делу об ограблении в Лувре "в разных местах в Парижском регионе".

