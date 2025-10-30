RTL: пятерых человек задержали по делу об ограблении Лувра

Фото: depositphotos/everyonensk

Полиция Франции "в разных местах в Парижском регионе" задержала пятерых человек по делу об ограблении Лувра, сообщило радио RTL со ссылкой на источник.

При этом телеканал LCI заявлял о задержании четверых подозреваемых, а BFMTV – о третьем.

Ранее полиция задержала двух подозреваемых в ограблении. Один из них характеризовался как опытный налетчик, второй специализировался на квартирных кражах. Сначала на допросах они хранили молчание, но позже частично признали свою вину.

Об ограблении Лувра стало известно 19 октября. Сообщалось, что вооруженные злоумышленники разбили окна, украли ювелирные украшения и скрылись с места преступления. Прокуратура Парижа рассматривает две основные версии: кражу по заказу или для отмывания денег.

Сумма ущерба составила 88 миллионов евро. Министр культуры Франции Рашида Дати рассказала, что на ограбление злоумышленники потратили всего четыре минуты.

На следующий день после происшествия охранники Лувра отказались выходить на работу. Персонал требовал от руководства музея объяснений о мерах по усилению безопасности.

