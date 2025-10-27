TF1: подозреваемые по делу об ограблении Лувра хранят молчание на допросах

Фото: ТАСС/AP Photo

Двое мужчин, задержанные по подозрению в ограблении Лувра, продолжают хранить молчание на допросах. Об этом сообщает телеканал TF1 со ссылкой на источник.

По информации канала, оба подозреваемых – жители парижского пригорода Обервилье, расположенного в департаменте Сен-Сен-Дени. Мужчины в возрасте от 35 до 40 лет давно знакомы правоохранительным органам: один из них характеризуется как опытный налетчик, второй специализируется на квартирных кражах.

Допросами занимается бригада по борьбе с бандитизмом. При этом, как отмечает СМИ, время у следствия ограничено – срок содержания под стражей подозреваемых истекает вечером 29 октября.

Расследование продолжается, задержанные считаются невиновными до тех пор, пока не предоставлены доказательства. Источник телеканала уточнил, что украденные из музея украшения в настоящее время не найдены.

Об ограблении Лувра стало известно 19 октября. В СМИ сообщали, что группа злоумышленников разбила окна в музее, украла драгоценности и скрылась. Одно из украденных украшений – корону супруги Наполеона III – нашли недалеко от Лувра в поврежденном состоянии.

Прокуратура Парижа рассматривает две версии ограбления: по заказу или для отмывания денег.

Ущерб от ограбления оценивается в 88 миллионов евро. По словам прокурора Парижа Лоры Беко, эта сумма не сравнится с "ущербом, нанесенным в историческом плане". Министр культуры Франции Рашида Дати отметила, что на ограбление у злоумышленников ушло всего 4 минуты. Она назвала случившееся работой профессионалов.

В свою очередь, основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил о готовности выкупить похищенные драгоценности и отдать их в Лувр Абу-Даби. А охранники музея были настолько шокированы случившимся, что отказались выходить на работу на следующий день.

Накануне были задержаны двое подозреваемых в ограблении. Одного из них обнаружили в парижском аэропорту Руасси – Шарль-де-Голль. Мужчина пытался сесть на самолет до Алжира.