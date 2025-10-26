Le Figaro: два подозреваемых по делу об ограблении Лувра задержаны

Фото: ТАСС/AP/Thibault Camus

Полиция задержала двух подозреваемых по делу об ограблении Лувра, пишет Le Figaro.

По данным издания, один подозреваемый был задержан в парижском аэропорту Руасси – Шарль-де-Голль при попытке сесть на самолет до Алжира.

При этом французские следователи считают, что по меньшей мере один охранник Лувра сотрудничал с грабителями. Об этом сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на источники.

"Чувствительная информация о системе безопасности музея была передана грабителям", – говорится в материале.

Как отмечают журналисты, улики включают в себя в том числе полученную переписку.

Четверо преступников 19 октября проникли в Лувр через окна. Как уточнила прокурор Парижа Лор Беко, злоумышленники воспользовались автогидроподъемником, чтобы оказаться на одном из фасадов здания.

Всего грабители похитили девять ювелирных украшений. Одно из них – корону императрицы Евгении, супруги Наполеона III – выронили при побеге.

Беко отметила, что стоимость похищенных украшений оценивается в 88 миллионов евро. Преступники ограбили Лувр всего за 4 минуты.

Полиция Франции смогла отследить маршрут налетчиков в Париже и соседних департаментах. Французский лидер Эммануэль Макрон пообещал, что все похищенное будет найдено.

После ограбления сотрудники музея потребовали от руководства объяснений о мерах по усилению безопасности. В профсоюзе SUD рассказали, что охранники Лувра отказались работать на следующий день после ЧП.