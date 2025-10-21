В профсоюзе SUD рассказали, что охранники Лувра отказались работать после ограбления

Фото: ТАСС/YOAN VALAT

Сотрудники службы безопасности Лувра отказались выходить на работу 20 октября после ограбления, произошедшего в музее. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на лидера профсоюза SUD Сару Абдельхеди.

Она рассказала, что персонал был шокирован ограблением. Подчиненные также потребовали от руководства объяснений о мерах по усилению безопасности.

Абдельхеди, ранее работавшая в охране Лувра, пояснила, что протоколы безопасности музея предусматривают эвакуацию посетителей, но не противодействие преступникам.

Как отмечает издание, за последние 9 лет штат службы безопасности Лувра сократился с 994 до 856 сотрудников.

Лувр ограбили 19 октября. Похитители забрали ювелирные изделия из коллекции Наполеона. Как сообщали СМИ, злоумышленники разбили окна, проникли в галерею "Аполлон" и скрылись.

Одна из похищенных драгоценностей – корона императрицы Евгении – была обнаружена недалеко от музея в поврежденном состоянии.

Позднее министр культуры Франции Рашида Дати заявила, что на ограбление у злоумышленников ушло всего 4 минуты. Она назвала случившееся работой профессионалов.

Прокуратура Парижа рассматривает две основные версии ограбления: кражу по заказу или для отмывания денег. Президент страны Эммануэль Макрон заверил, что украденные драгоценности будут найдены, а преступники – наказаны.

В свою очередь, основатель мессенджера Telegram Павел Дуров выразил готовность выкупить похищенные драгоценности, чтобы передать их в Лувр Абу-Даби.

