Дуров заявил о готовности выкупить украденные из Лувра драгоценности

Фото: ТАСС/Дмитрий Орлов

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров выразил готовность приобрести похищенные из парижского Лувра драгоценности. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пост предпринимателя в соцсети Х.

"С радостью выкуплю украденные драгоценности и передам их обратно в Лувр. Я, конечно, имею в виду Лувр Абу-Даби", – написал Дуров, подчеркнув, что в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) таких инцидентов не происходит.

Предприниматель также отметил, что ограбление парижского музея его не удивило. Он назвал случившееся признаком упадка страны, правительство которой сосредоточено на создании иллюзорных угроз вместо решения реальных проблем.

Лувр Абу-Даби, открытый в 2017 году, является художественным музеем, в коллекцию которого входят экспонаты различных эпох и цивилизаций, включая картины Леонардо да Винчи, Пабло Пикассо, Поля Гогена, Эдуарда Мане, Рене Магритта и Джованни Беллини.

Об ограблении главного парижского музея стало известно 19 октября. Группа вооруженных злоумышленников разбила в Лувре окна и украла ювелирные украшения, после чего скрылась с места происшествия. Среди похищенного, по сведениям журналистов, оказались изделия из коллекции Наполеона, включая броши, тиары и ожерелья.

Как уточнила министр культуры Франции Рашида Дати, для ограбления преступникам понадобилось 4 минуты. При этом, по данным СМИ, полиция нашла вещи, которые использовали злоумышленники. Среди них были обнаружены две шлифовальные машины, газовая горелка, емкости с бензином, перчатки, рации и одеяло.

Прокуратура Парижа назвала две основные версии ограбления, согласно которым воры могли украсть драгоценности по заказу или для отмывания денег. При этом версия о возможном иностранном следе не является приоритетной.